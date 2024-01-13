Футболист "Локомотива" Баринов подвел для себя итоги 2023 года

У капитана московского клуба остались двоякие ощущения от 2023 года

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. У капитана и полузащитника московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрия Баринова остались двоякие ощущения от 2023 года. Об этом Баринов рассказал ТАСС.

"Со спортивной точки зрения, можно и нужно лучше, но график был плотный, - сказал Баринов. - То есть где-то хорошо, где-то плохо. Что касается вообще 2023 года, то у меня родился ребенок. Двоякие ощущения от года".

Баринову 27 лет, он является воспитанником "Локомотива", за основную команду выступает с 2016 года. В текущем сезоне полузащитник провел 20 матчей во всех турнирах, забив 1 мяч.