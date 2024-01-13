Вратарь "Динамо" Лещук считает, что РПЛ нужно уходить на перерыв в ноябре

По мнению голкипера, играть в минусовую температуру не очень комфортно

ТАСС, 13 января. Перерыв в сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) должен продолжаться с конца ноября по март, чтобы избежать проведения матчей в холодную погоду. Такое мнение "Спорт-экспрессу" высказал вратарь московского футбольного клуба "Динамо" Игорь Лещук.

В текущем сезоне последний тур РПЛ перед зимним перерывом был сыгран с 8 по 10 декабря. Чемпионат России возобновится в начале марта, точные даты матчей 19-го тура будут определены позднее.

"Да, в прошлом сезоне было нормально, когда мы из-за чемпионата мира 2022 года закончили играть в конце ноября. Это оптимально. Заканчиваем в конце ноября и начинаем в марте", - сказал Лещук.

"Конечно, [в десятых числах декабря играть не стоит]. Там уже и так понятно, что будет минусовая температура. Даже если повезет с погодой, то все равно будет ноль градусов или -2, -3, если не -15. Уже не очень комфортно играть и тренироваться в такую погоду", - добавил он.