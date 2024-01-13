В "Пари НН" заявили, что футболист Севикян зимой перейдет в европейский клуб

Одна из европейских команд активировала опцию выкупа полузащитника

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Европейский футбольный клуб активировал опцию выкупа полузащитника "Пари Нижний Новгород" Эдуарда Севикяна. Об этом рассказал генеральный директор нижегородской команды Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

"Клуб "Пари НН" получил предложение, активирующее опцию выкупа Эдгара Севикяна. С высокой долей вероятности он перейдет в европейский клуб. Это выбор Эдгара и его семьи. С уважением относимся к этому выбору", - написал Гусейнов.

Он отметил, что детали перехода будут сообщены дополнительно.

Севикяну 22 года, он выступает за нижегородскую команду с июля 2022 года. Всего за российский клуб он провел 40 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу. Также в его активе четыре игры за национальную команду Армении. "Пари НН" идет на девятом месте в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. Команда набрала 24 очка в 18 матчах.