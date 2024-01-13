Глава "Бат-Яма" назвал политическим решение IIHF отстранить сборные Израиля

Евгений Гусин утверждает, что Международная федерация хоккея никогда не занималась вопросами безопасности на своих турнирах

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение Международной федерации хоккея (IIHF) об отстранении сборных Израиля от турниров под своей эгидой является политическим. Такое мнение ТАСС высказал президент израильского клуба "Бат-Ям" Евгений Гусин.

В четверг IIHF отстранила сборные Израиля от участия в соревнованиях под эгидой организации до дальнейшего уведомления из соображений безопасности. Совет IIHF в феврале обсудит возможное участие сборной Израиля в апрельском чемпионате мира 2024 года в Белграде в группе В первого дивизиона. Позднее стало известно, что Федерация хоккея Израиля при поддержке олимпийского комитета страны подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за отстранения национальной команды.

"К сожалению, это чистая политика. По моей информации, таким же образом мутят воду и в футболе, и баскетболе, - сказал Гусин. - Но в этих видах спорта наши федерации очень сильные, имеют большой вес и смогли отстоять интересы Израиля, поэтому израильские команды не отстранили от соревнований".

"Нужно было использовать связи, подключать общественные организации, потому что решение совершенно дикое. По нашему мнению, никаких санкций не должно быть вообще. Но дальше вмешалась политика, поэтому и принято такое решение. И руководство федерации ничего не предприняло, чтобы такого не случилось", - добавил он.

IIHF не занималась вопросами безопасности команд-участниц

Слухи о том, что израильские команды могут отстранить, появились уже давно, рассказал собеседник агентства. "Молодежный чемпионат мира, который в январе должен был пройти в Израиле, перенесли в Болгарию. Все допускали, что такое может быть, так как идет война и безопасность участников соревнований ставится в первую очередь, так что по этому решению вопросов нет. А дальше пошли слухи о нашем отстранении. Если бы у нас было нормальное руководство федерации хоккея, то оно подняло бы шум, стало бы бить во все колокола, и вопрос был бы решен", - допустил Гусин.

Собеседник агентства рассказал, как обычно обеспечивается вопрос безопасности на хоккейных турнирах с участием израильских команд.

"На чемпионатах мира службы безопасности как принимающей стороны, так и Израиля занимались ее обеспечением, все всегда было под контролем. И когда молодежный чемпионат мира перенесли в Болгарию, служба безопасности нашей страны начала проработку вопросов, связанных с размещением, гостиницей, как обычно делается. Поэтому решение об отстранении под предлогом обеспечения безопасности всех спортсменов - это полная глупость. IIHF этим никогда не занималась и никогда в жизни не участвовала в решении вопросов безопасности ни одной команды. Даже когда сборная КНДР приезжала на чемпионат мира, IIHF к этому отношения никогда не имела. А сейчас федерация придумала какую-то отписку, хочет показать, какие там молодцы", - констатировал он.