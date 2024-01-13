В "Пари НН" сообщили, что футболист Севикян может перейти в "Ференцварош"

В клубе отметили, что сделка еще не завершена

ТАСС, 13 января. Венгерский футбольный клуб "Ференцварош" сделал предложение о трансфере полузащитника клуба "Пари Нижний Новгород" Эдгара Севикяна. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил председатель совета директоров нижегородской команды Дмитрий Кондратов.

Ранее генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что неназванный европейский футбольный клуб активировал опцию выкупа Севикяна. Функционер отметил, что переход состоится с большой долей вероятности.

"Ференцварош" действительно сделал предложение "Пари НН" по трансферу Эдгара Севикяна. Но сделка еще не завершена", - сказал Кондратов.

Севикяну 22 года, он выступает за нижегородскую команду с июля 2022 года. Всего за российский клуб он провел 40 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу. Также в его активе четыре игры за национальную команду Армении. "Пари НН" идет на девятом месте в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. Команда набрала 24 очка в 18 матчах.