"Легенды хоккея" взяли реванш у команды жителей Истры за поражение год назад

Команда звезд хоккея одержала победу со счетом 3:2

ДЕДОВСК /Московская область/, 13 января. /ТАСС/. "Легенды хоккея" победили команду жителей городского округа Истра со счетом 3:2. Встреча прошла в подмосковном Дедовске.

Матч прошел в рамках третьего зимнего сезона уникального проекта "Выходи во двор". Игра состоялась на ледовой площадке на открытом воздухе на территории спорткомплекса "Гучково".

В составе "Легенд хоккея" в матче приняли участие, в частности, двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев, победители Олимпиады Андрей Коваленко, Вячеслав Буцаев и Виталий Прохоров, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский. "Легенды хоккея" взяли реванш за поражение в прошлом году со счетом 4:5.

Матч прошел в формате два периода по 15 минут. Перед игрой прошел мастер-класс от двукратного обладателя Кубка Гагарина Сергея Конькова.