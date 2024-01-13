В российском биатлоне появится дисциплина "командный спринт"

Первая гонка пройдет в апреле на финальном этапе Кубка Содружества в Мурманске

ТАСС, 13 января. Союз биатлонистов России (СБР) в сезоне-2023/24 внедрит на соревнованиях экспериментальную дисциплину "командный спринт". Об этом сообщила пресс-служба организации.

Сообщается, что каждая команда, принимающая участие в такой гонке, будет состоять из двух спортсменов одного пола. Каждый должен будет пройти дистанцию 1,5 км. Передача эстафеты происходит после каждой стрельбы, всего предусмотрено четыре огневых рубежа (два лежа и два стоя). Использование дополнительных патронов в новой дисциплине не допускается, длина штрафного круга составит 75 м.

"В этом сезоне СБР в качестве эксперимента вводит в свою соревновательную программу новую динамичную дисциплину, которая будет сочетать в себе элементы спринта и эстафеты. Планируем, что проведем первую, историческую гонку на финальном этапе Кубка Содружества в Мурманске. Уже согласовали это с Белорусской федерацией биатлона", - цитирует пресс-служба президента СБР Виктора Майгурова.

Финальный этап Кубка Содружества пройдет с 10 по 14 апреля.