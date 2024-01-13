Романцев рассказал, что пригласил на матч в честь юбилея более 100 бывших футболистов

Бывший главный тренер "Спартака" остался доволен тем, как прошло мероприятие

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по футболу и московского "Спартака" Олег Романцев пригласил на матч в честь своего юбилея более 100 игроков. Об этом он рассказал ТАСС.

13 января в манеже Академии имени Федора Черенкова в Сокольниках прошел матч в честь 70-летия Романцева.

"Мне кажется, что довольно хорошо прошло мероприятие, ребята довольны, и я очень доволен, - сказал Романцев. - К сожалению, всех собрать никогда не удастся, потому что люди работают, живут в разных городах. Но все, кого мы приглашали, а это больше 100 человек, либо отзвонились, либо приехали. По-моему, в обеих командах чувствовался "спартаковский дух", в сборной половина ребят из "Спартака", кто-то просто любит "Спартак".

В составе команды "Спартака" сыграли в том числе Ринат Дасаев, Алексей Прудников, Сергей Шавло, Владимир Бесчастных, Роман Павлюченко, Александр Павленко, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Константин Головской, Алексей Мелешин, Юрий Борзаковский, Александр Самедов, Дмитрий Сенюк, Виктор Булатов, Владислав Тернавский. За сборную России сыграли Александр Филимонов, Дмитрий Кузнецов, Эрик Яхимович, Дмитрий Хлестов, Андрей Новгородов, Валерий Шмаров, Андрей Коновалов, Александр Панов, Олег Корнаухов, Эрик Корчагин, Максим Ромащенко, Никита Баженов, Евгений Алдонин, Евгений Мелешкин и Александр Орлов. Романцев был главным тренером "Спартака", Александр Мирзоян возглавлял команду России.

Романцеву 4 января исполнилось 70 лет. Он занимал пост главного тренера "Спартака" с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. На этом посту он стал восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР, в качестве игрока он становился чемпионом СССР, бронзовым призером Олимпийских игр.