Чесноков: у теннисистки Касаткиной не было шансов в матче с Остапенко

Россиянка проиграла в финале турнира в Аделаиде в двух сетах

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Представительница Латвии Елена Остапенко играла настолько быстро в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Аделаиде против россиянки Дарьи Касаткиной, что у соперницы не было никаких шансов победить. Такое мнение ТАСС высказал финалист кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Матч закончился со счетом 6:3, 6:2 в пользу Остапенко.

"У Остапенко каждый мяч вылетает как бомба, - сказал Чесноков. - Она играла очень быстро, мощно, попадала даже неудобные мячи. Все игроки, кто выходил против нее, просто попадали под молоток. У Касаткиной не было никаких шансов, она просто не успевала за Остапенко".

"Я считаю, что финал - это очень хороший результат для нее. Она неплохо играла тут, посмотрим, что покажет на Australian Open", - добавил собеседник агентства.

Турнир в Аделаиде относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Общий фонд соревнований составляет $922,5 тыс. Турнир проводится с 2020 года, победительницей прошлогоднего розыгрыша является швейцарка Белинда Бенчич. Россиянки ни разу не выигрывали эти соревнования.