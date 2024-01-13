Лыжник Большунов одержал 14-ю победу подряд на Кубке России

Спортсмен победил в спринте классическим стилем на пятом этапе в Казани

ТАСС, 13 января. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в спринтерской гонке классическим стилем на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Казани.

В финале Большунов показал результат 3 минуты 04,31 секунды. Он продлил серию побед на этапах Кубка России до 14 гонок. Вторым стал Сергей Ардашев (отставание - 1,88 секунды), третьим - Иван Горбунов (+1,91). У женщин победила Анастасия Фалеева (3.34,16), второе место заняла Ольга Сергеева (+4,26), третье - Екатерина Евтягина (+4,67).

14 января этап Кубка России завершится скиатлоном.

Большунову 27 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Также лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях после начала специальной военной операции на Украине.