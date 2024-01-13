Аленичев считает Романцева гениальным человеком с большой буквы

Романцеву 4 января исполнилось 70 лет

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по футболу и московского "Спартака" Олег Романцев является гениальным человеком с большой буквы. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион России в составе "Спартака" Дмитрий Аленичев.

13 января в манеже Академии имени Федора Черенкова в Сокольниках прошел матч в честь 70-летия Романцева. Ветераны московского "Спартака" сыграли вничью с командой бывших футболистов сборной России со счетом 2:2. Аленичев играл за команду ветеранов "Спартака".

"Отнесся с огромной радостью, это было правильное решение организовать такой матч, собрать целое поколение спартаковских футболистов, сам Олег Иванович, Никита Симонян присутствовал, - сказал Аленичев. - Для меня самое главное, что я с Романцевым познакомился, работал под его руководством, выиграл очень много трофеев. Для меня это человек с большой буквы".

"Я думаю, что для Олега Ивановича 70-летие является большой датой. Я думаю, не все его еще поздравили, такая круглая дата, представляю, сколько у него всего поклонников, болельщиков, не только из мира футбола, но и из других видов спорта. Представляю, как тяжело прожить этот месяц, это гениальный человек, который заслуживает похвалы", - добавил Аленичев.

Романцеву 4 января исполнилось 70 лет. Он занимал пост главного тренера "Спартака" с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. На этом посту он стал восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР, в качестве игрока он становился чемпионом СССР, бронзовым призером Олимпийских игр.