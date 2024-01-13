Аленичев назвал Головина лучшим российским футболистом 2023 года

Также Аленичев выделил четырех российских игроков

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Полузащитник "Монако" и сборной России по футболу Александр Головин является лучшим российским игроком 2023 года. Такое мнение ТАСС высказал победитель Лиги чемпионов 2004 года в составе португальского "Порту" Дмитрий Аленичев.

"Лучшим российским футболистом 2023 года является Александр Головин, - сказал Аленичев. - Я думаю, что он на голову сильнее остальных, здесь даже объяснять не нужно. Он играет в топ-5 чемпионатов. Когда он приезжает в сборную, наверное, не только мне это видно, явно на голову сильнее всех".

"Близок ли кто-то по уровню к нему? Мне нравится талантливый парень Сергей Пиняев, Константин Тюкавин неплохо выстрелил в прошедшем году. Неплох Антон Зиньковский, но он нестабилен. Также выделил бы Алексея Миранчука, особенно в последних матчах, некоторые игры смотрел. Хотел бы, чтобы больше было таких, как Головин, именно в нашем чемпионате. Могу сказать, что серость присутствует, нет таких игроков, как были в наше время", - добавил Аленичев.

Головину 27 лет, он выступает за "Монако" с 2018 года. В текущем сезоне футболист провел за "Монако" 15 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.