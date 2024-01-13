День башкирского спорта прошел на выставке "Россия"

В рамках мероприятия прошли мастер-классы по киберспорту и боксу

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Достижения башкирского спорта были представлены на международной выставке-форуме "Россия". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В рамках мероприятия прошли мастер-классы по киберспорту и боксу. Посетители могли ознакомиться с фиджитал-спортом и поиграть в компьютерную игру с использованием шлема виртуальной реальности, а победительница Боливарианских игр Азалия Аминева учила правильно бить по боксерской груше. Кроме того, министр спорта Башкирии Руслан Хабибов наградил почетными грамотами деятелей спорта региона.

"Наша самая главная задача - добиться того, чтобы спортом занимались жители нашей страны. Опыт выставки показывает, что людям это интересно. Хочу отметить фиджитал-спорт, он хорош тем, что там есть и спортивная составляющая, и новые информационные технологии. Здесь при помощи технологий можно попробовать себя в одном из наших национальных видов спорта, стрельбе из лука, это очень интересно. Соединяя эти направления, человек становится сильне, так что я думаю, что у фиджитал-спорта большое будущее", - сказал Хабибов.

"Вообще, вся идея этой выставки очень мощная. Здесь представлены все регионы, и все могут показать свои достижения. Это показывает, какая у нас большая и великая страна", - добавил министр.

Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, экспозиции представляют все 89 регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.