Тренер лыжников Сорин считает, что в спринте на этапе Кубка России победили фавориты

Cпринтерскую гонку у мужчин выиграл Александр Большунов, в женской части соревнований победила Анастасия Фалеева

КАЗАНЬ, 13 января. /ТАСС/. Победителями этапа Кубка России по лыжным гонкам в Казани в спринте стали явные фавориты. Такое мнение журналистам высказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин.

В субботу спринтерскую гонку у мужчин выиграл трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. В финале он показал результат 3 минуты 04,31 секунды. Вторым стал Сергей Ардашев (отставание - 1,88 секунды), третьим - Иван Горбунов (+1,91). В женской части соревнований победила Анастасия Фалеева (3.34,16), второе место заняла Ольга Сергеева (+4,26), третье - Екатерина Евтягина (+4,67).

"Выиграли явные фавориты. Анастасия Фалеева выиграла уже третий спринт, она была одним из фаворитов. Не понравилось, конечно, ее прохождение пролога и четвертьфинала, технические моменты. Но она сделала выводы и в полуфинале и финале уже исправилась. Ребята выступили на максимуме своих возможностей, Савелий [Коростелев] попробовал тактику борьбы на равных с Большуновым, не сидеть за ним на лыжах сзади и использовать поток, а попробовать на параллельных, как на Кубках мира лидеры бегают, попробовал свои силы. Да, не хватило, заехал четвертым, но, я думаю, надо именно на этих стартах пробовать, экспериментировать. Плюс у него хорошая скорость была в полуфинале, в финале сил не хватило", - сказал Сорин.

"Сергей Ардашев на зубах выиграл серебро, сейчас жалуется на свое самочувствие. Но, наверное, сейчас и должен был быть небольшой спад, в декабре он набрал очень хорошие кондиции. То, что он борется во всех гонках за топ-3, это очень хорошо", - добавил тренер.

Сорин также высказался по поводу проведения гонок в сильный мороз. "Никаких проблем я не увидел, ребята тоже. Да, конечно, надышались, но для России это обычная погода, -18 градусов. Если в эту погоду не бегать, то тогда вообще будет сложно в России бегать", - отметил он.