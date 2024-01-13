Лыжница Фалеева прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка России в Казани

Вероника Степанова не участвовала в соревнованиях

КАЗАНЬ, 13 января. /ТАСС/. Лыжница Анастасия Фалеева, ставшая победительницей в спринте на этапе Кубка России в Казани, не лучшим образом выступила в прологе, но затем в забегах стала чувствовать себя увереннее. Об этом Фалеева рассказала журналистам.

В субботу Фалеева выиграла спринтерскую гонку, показав в финале результат 3 минуты 34,16 секунды. Второй стала Ольга Сергеева (отставание - 4,26 секунды), третьей - Екатерина Евтягина (+4,67). "Пролог у меня немного скомканный сложился, к сожалению, но потом на забегах стала чувствовать себя увереннее. Единственное, сегодня холодно, мороз подбивает. И чем позже становилось, тем холоднее. В остальном все отлично. Я считаю, здесь один из спринтерских кругов, который можно назвать прям спринтерским, он достаточно быстрый, у него сильный финиш на равнине, зрелищный и по силам. Здесь не выиграть хитростью, здесь выиграет сильнейший", - сказала Фалеева.

"Сегодня я практически не работала в лыжне, кроме подъемов, потому что лыжня была заметена, она не работала. Мы все практически шли без лыжни. Одну накатали, так скажем, с пролога, и по ней все работали. Поэтому была борьба отчасти за эту прокатанную лыжню, поэтому могли случаться стычки", - добавила спортсменка.

Лыжница отметила, что не собиралась сниматься с гонки, несмотря на мороз. "У меня мыслей сняться с гонки не было, тем более у меня сюда приехала семья из Тульской области. Они приехали поболеть. Для меня сегодня это был спринт, который надо было выигрывать, никак иначе", - рассказала Фалеева.

Фалеева сказала, что ей хотелось посоревноваться с Вероникой Степановой. "Конкуренция - это всегда интересно, классно. Для этого мы тренируемся и соревнуемся. В этом же мы подчеркиваем какие-то свои слабые стороны, то, что нам нужно развивать. Я не знаю, по какой причине Вероника не вышла на старт, мы с ней еще не разговаривали. Думаю, что-то явно весомое", - отметила победительница спринта.

Ранее Фалеева также выиграла спринт на этапе Кубка России в Тюмени, Степанова в нем не выступала. На вопрос, боится ли ее Степанова, Фалеева ответила отрицательно. "Не думаю так. Ей самой интересны и спринтерские гонки, и дистанционные, она в них сильна, а спринт, я думаю, ей все равно интересен. Когда ты бежишь дистанцию, это не такой азарт, от спринта ты получаешь заряд эмоций, бодрости, хоть потом тебе очень тяжело", - заключила спортсменка.