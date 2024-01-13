Лыжник Ардашев поделился мнением о выступлении в спринте на этапе Кубка России в Казани

Спортсмен занял второе место

КАЗАНЬ, 13 января. /ТАСС/. Лыжник Сергей Ардашев, занявший второе место в спринте на этапе Кубка России в Казани, рассказал журналистам, что достаточно много проиграл в квалификации, но продолжил борьбу и отыгрался в финале.

В субботу спринтерскую гонку у мужчин выиграл трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. В финале он показал результат 3 минуты 04,31 секунды. Вторым стал Ардашев (отставание -1,88 секунды), третьим - Иван Горбунов (+1,91).

"Если честно, когда пробежал квалификацию, я понял, что достаточно много проиграл. Такую короткую дистанцию, подумал, что сил нет, так оно и было. Вроде толкаешься, а приложить столько усилий, сколько нужно, не можешь. Но подумал, что это пройдет, нормально будет. И с каждым забегом разбегался, а в финале парни сильно тянули в подъем, небольшой просвет поймал. В итоге я отпустил, на финише сидел за Ваней Горбуновым. Я знал, что на финише сильнее, главное поймать этот момент, когда нужно обойти. Я Мишке, сыну своему, обещал, что без медали не вернусь", - рассказал лыжник.

"Сегодня погода морозная, лыжня жесткая. Но, видимо, сегодня ночью пошел небольшой снег, и лыжню припорошило. В итоге лыжи катят немного не так, как нужно. Когда выходишь из лыжни, намного лучше катят. Спринтерский круг очень быстрый, очень быстро перестроения нужно делать. В итоге на финише получается, что народ даже не знает, где идти. Либо вне лыжни, либо в лыжне, и все пытаются, мешкаются, теряются. Поэтому падения и происходят", - добавил Ардашев.