Гончаренко рассказала, как отразилось на чемпионате Европы неучастие российских фигуристок

По словам Инны Гончаренко, борьба на турнире была бы еще острее, если бы участвовали российские спортсмены

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Борьба за призовые места на чемпионате Европы по фигурному катанию была бы более острой и напряженной, если бы участвовали российские спортсменки. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Инна Гончаренко.

Победительницей чемпионата Европы стала бельгийка Луна Хендрикс, набравшая 213,25 балла. Второе место заняла представительница Грузии Анастасия Губанова (206,52), которая до августа 2021 года выступала за сборную России. Третьей стала еще одна фигуристка из Бельгии Нина Пинзарроне (202,29).

"Все трое прокатали произвольную программу чисто, безошибочно. У Луны Хендрикс и короткая, и произвольная программы очень яркие, произвольная у нее танцевально эффектная, комбинезон ей очень идет. Поэтому, когда она получила хорошие оценки, было ясно, что, скорее всего, за ней будет первое место, - сказала Гончаренко. - Следом за ней выходила Анастасия Губанова, ей непросто было выходить после Луны, потому что поддержка зрителей огромная. И Настя очень хорошо прокатала, она девочка пластичная, лиричная, у нее очень высокие пролетные эффектные прыжки. На сальхове у нее была маленькая ошибочка, которую отметили, а так прокат чистый".

"Последней выходила Нина Пинзарроне, которой было еще тяжелее, но надо отдать ей должное - она чисто откаталась. И не просто чисто, а с хорошим настроением, держала образ программы. Но сами прыжки у нее менее эффектные, чем у Насти, невысокие, но все качественно, без недостатков. Однако судьи совершенно справедливо компонентами разделили. Поэтому борьба за тройку была интересной, девчонки показали женственное катание, насыщенное", - добавила она.

Гончаренко рассказала, как влияет на турнир отсутствие россиянок. Российские спортсмены пропускают турнир по решению Международного союза конькобежцев из-за ситуации на Украине. "Не хватает наших девчонок, поскольку борьба была бы еще острей, накаленней. Технический набор был бы совершенно другой. Я думаю, что вряд ли бы призеры стремились технически усложнить свою программу. Каждому свое, сейчас так проходит чемпионат Европы, и мы его смотрим, наслаждаемся фигурным катанием таким, какое оно есть", - отметила Гончаренко.