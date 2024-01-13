Шоу Авербуха к 10-летию Олимпиады в Сочи пройдет 7 февраля в Москве

Чествование олимпийских чемпионов состоится в этот же день в Сочи

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады, хореограф, продюсер и режиссер Илья Авербух организует шоу, посвященное 10-летию Олимпийских игр в Сочи. Об этом он рассказал журналистам.

Мероприятие пройдет 7 февраля в Москве.

"Впереди большое шоу на ВДНХ 7 февраля - это десятилетие открытия Олимпиады в Сочи, мы будем отмечать это на главной выставке, - сказал Авербух. - Олимпийские чемпионы будут приглашены в Сочи, где пройдет их чествование, а ледовое шоу будет в Москве. Но мы обязательно всех объединим, потому что все хотят увидеть эту большую команду - Евгений Плющенко, Юлия Липницкая, Елена Ильиных, Никита Кацалапов, Федор Климов, Ксения Столбова и другие наши звездные фигуристы".

Олимпийские игры в Сочи проходили с 7 по 23 февраля 2014 года.