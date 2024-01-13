Лыжник Горбунов рассказал о сложностях во время выступления на этапе Кубка России

По словам Ивана Горбунова, спринтерская гонка в Казани далась тяжело из-за сильного мороза

КАЗАНЬ, 13 января. /ТАСС/. Лыжнику Ивану Горбунову, занявшему третье место в спринте на этапе Кубка России в Казани, сложно далась гонка из-за сильных морозов. Об этом Горбунов рассказал журналистам.

В субботу спринтерскую гонку у мужчин выиграл трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. В финале он показал результат 3 минуты 04,31 секунды. Вторым стал Сергей Ардашев (отставание - 1,88 секунды), третьим - Иван Горбунов (+1,91).

"Гонка далась очень тяжело, потому что погода нелегкая. Очень холодно, приходилось даже не разминаться на лыжах. Мы в уголке теплом переодевались и выходили на старт, потому что мышцы очень замерзали. Было проблематично отталкиваться, бежать быстро. Главной задачей в сегодняшней гонке было сохранить тепло. В этом сезоне ощущаю себя достаточно хорошо. План тренировочный выполнен, он работает и дает свои плоды", - сказал Горбунов.

"Для нас с Сергеем Ардашевым трасса не очень знакомая. В том году, когда мы открывали комплекс, то бегали по стадиону и даже не видели эту трассу, - ответил Горбунов на вопрос, помогло ли татарстанским спортсменам знакомство с трассой. - Помогают родные стены, как говорится, пришло столько наших болельщиков. Плюс все наше руководство было рядом, они болели, кричали, их везде было слышно. Не хотелось их подвести".