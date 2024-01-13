Ягудин, Медведева и другие фигуристы проводили старый год на катке сада "Эрмитаж"

Олимпийские чемпионы порадовали публику своими лучшими номерами

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Команда шоу Ильи Авербуха - Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и другие фигуристы - проводили старый год в компании москвичей на катке сада "Эрмитаж". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В рамках фестиваля WinterFest, организованном Авербухом, гости одного из старейших парков столицы в течение дня смогли принять участие в спортивных и семейных играх, поиграть в плюшевые снежки, получить предсказания на год и пройти ледовый лабиринт. Самые стойкие, не сдавшиеся под напором январских морозов, дождались шоу с участием звездных фигуристов. Спортсмены порадовали публику своими лучшими номерами, а под занавес мероприятия олимпийский чемпион Ягудин показал отрывок из любимой всеми программы "Зима", с которой он выиграл Игры в Солт-Лейк-Сити.

"Фестиваль WinterFest проходит в Москве впервые, он начался в декабре и продлится до конца февраля, - рассказал Авербух. - Это мой первый опыт, и им уже заинтересовался и парк "Сокольники". Мы привлекаем к мероприятиям коммерческие компании, и эти деньги потом идут на развитие московских парков".