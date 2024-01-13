Матч Кубка России по футболу между "Зенитом" и "Динамо" не будут переносить на февраль

Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" и "Динамо" обсудят возможность переноса встречи с марта на февраль

ТАСС, 13 января. Ответный матч четвертьфинала "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Динамо" не станут переносить на февраль. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил председатель правления "Зенита" Александр Медведев.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" и "Динамо" обсудят возможность переноса встречи с марта на февраль.

"Переноса не будет", - сказал Медведев.

В первом матче четвертьфинальной стадии "Динамо" дома обыграло "Зенит" со счетом 1:0. Ответная игра должна пройти в марте в Санкт-Петербурге.