СМИ: турецкий "Трабзонспор" ведет переговоры с ЦСКА по переходу футболиста Чалова

В текущем сезоне нападающий провел 26 матчей и забил 11 голов

ТАСС, 13 января. Руководство турецкого футбольного клуба "Трабзонспор" начало переговоры с московским ЦСКА по трансферу российского нападающего Федора Чалова. Об этом сообщила газета Fotomac.

В июне журналист Фабрицио Романо сообщил, что греческий ПАОК направил ЦСКА трансферное предложение по Чалову. Позднее директор по коммуникациям красно-синих Кирилл Брейдо в комментарии "Спорт-Экспрессу" заявил, что предложение ПАОКа не соответствует желаниям и амбициям клуба.

Чалову 25 лет, он является воспитанником ЦСКА, за основную команду игрок выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне за армейцев нападающий провел 26 матчей в различных турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 3 голевые передачи. В составе ЦСКА Чалов трижды стал серебряным призером чемпионата России, выиграл кубок и суперкубок страны. В сезоне-2018/19 стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги.

В 2022 году Чалов на правах аренды выступал за швейцарский "Базель", сыграл 16 матчей, забил 4 мяча, сделал 2 голевые передачи и стал серебряным призером местного чемпионата. За сборную России Чалов провел 4 матча и не отметился результативными действиями.

"Трабзонспор" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Турции по итогам 19 туров. На счету команды 36 очков. От лидирующего "Фенербахче" клуб отстает на 14 очков.