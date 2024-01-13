Хоккеист "Динамо" О'Делл отметил важность подготовки команды в январскую паузу

После возобновления регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское "Динамо" одержало пять побед подряд

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Пауза на новогодние праздники в регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) помогла московскому "Динамо" в плане результатов. Такое мнение ТАСС высказал нападающий бело-голубых Эрик О'Делл.

"Динамо" в субботу обыграло "Торпедо" со счетом 6:1 и продлило победную серию до пяти матчей. Перед паузой бело-голубые сыграли 30 декабря, уступив на выезде ярославскому "Локомотиву" (0:2). После возобновления чемпионата столичный клуб провел первый матч 6 января, в 2024 году "Динамо" еще не проигрывало.

"Думаю, важно, что мы в начале игры получили два хороших момента и смогли реализовать их, а потом забили третий гол. Мы во время паузы очень серьезно работали с тренерами. Все выглядят довольно свежими и здоровыми, нам надо продолжать играть хорошо, потому что плей-офф уже приближается", - сказал О'Делл.

"Это один из самых интересных сезонов, у нас появилось много молодых игроков, это очень быстрые игроки. У меня большие ожидания от этой команды и от плей-офф. Нам нужно продолжать выигрывать и оставаться на вершине таблице. Думаю, что это наша цель сейчас", - добавил он.

В следующей игре "Динамо" 18 января примет нижнекамский "Нефтехимик". Бело-голубые возглавляют турнирную таблицу регулярного чемпионата, набрав 72 очка в 51 встрече.