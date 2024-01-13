В НХЛ призвали IIHF допустить сборную Израиля до международных соревнований

Ранее Международная федерация хоккея отстранила сборную Израиля от участия в соревнованиях под эгидой организации из соображений безопасности

ТАСС, 13 января. Национальная хоккейная лига (НХЛ) призвала Международную федерацию хоккея (IIHF) как можно скорее решить необходимые вопросы для допуска сборной Израиля на турниры. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба НХЛ.

Ранее IIHF отстранила сборную Израиля от участия в соревнованиях под эгидой организации до дальнейшего уведомления из соображений безопасности.

"Национальная хоккейная лига испытывает серьезную обеспокоенность в связи с заявлением IIHF относительно права сборной Израиля участвовать в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея. Мы выразили эту обеспокоенность IIHF и попытались лучше понять как масштабы, так и обоснование принятого решения. Насколько мы понимаем, это решение носит временный характер и основано исключительно на первостепенной заботе федерации о безопасности всех заинтересованных сторон, включая как сборную Израиля, так и другие участвующие команды. Важно отметить, что нас также заверили, что это решение не является санкцией против израильской федерации и не повлияет на ее статус как полноправного члена, имеющего хорошую репутацию в Международной федерации хоккея. Мы призываем IIHF предпринять все необходимые шаги для решения своих проблем как можно скорее, чтобы израильские национальные сборные не были несправедливо исключены из будущих соревнований, на которые они имеют право и в которых прошли квалификацию", - говорится в заявлении.

В январе сборная Израиля должна была провести матчи в третьем дивизионе молодежного чемпионата мира (среди игроков до 20 лет), который пройдет в Болгарии. Команда должна была встретиться с командами Мексики, Болгарии, Турции, Новой Зеландии и Киргизии. В марте сборная Израиля должна сыграть во втором дивизионе юниорского чемпионата мира в Испании, в апреле - во втором дивизионе чемпионата мира в Сербии.

В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.