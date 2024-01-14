Кучеров набрал три очка и стал первой звездой матча НХЛ "Тампа" - "Анахайм"

Российский нападающий "Тампы" преодолел отметку в 800 очков в играх регулярных чемпионатов лиги

ТАСС, 14 января. "Тампа" дома со счетом 5:1 обыграла "Анахайм"в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Тампы" заброшенными шайбами отметились Виктор Хедман (26-я минута), Стивен Стэмкос (31, 35), Келвин де Хаан (50), Брендон Хэгел (59). У "Анахайма" отличился Фрэнк Ватрано (33). Российский нападающий Никита Кучеров "Тампы" сделал три результативные передачи и был признан первой звездой матча. Форвард преодолел отметку в 801 очков в матчах регулярных чемпионатов НХЛ, теперь на его счету 801 балл (307 заброшенных шайб + 497 передач) в 687 играх. в Его одноклубник и соотечественник вратарь Андрей Василевский отразил 19 бросков из 20.

В матче не участвовал 20-летий российский защитник "Анахайма" Павел Минтюков. Он получил травму в ночь на 10 января в матче регулярного чемпионата с "Нэшвиллом" (5:3). Как сообщила 12 января пресс-служба "Анахайма", хоккеист пропустит около шести недель.

"Тампа" набрала 49 очков в 44 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Анахайм" с 29 очками после 42 встреч идет седьмым в Тихоокеанском дивизионе. В следующем матче "Тампа" в ночь на 19 января по московскому времени примет "Миннесоту", "Анахайм" 15 января на выезде сыграет с "Флоридой" (начало встречи в 21:00 мск).

В других матчах игрового дня "Ванкувер" на выезде победил "Баффало" (1:0), результативной передачей отметился российский защитник Никита Задоров. Шайба нападающего Владимира Тарасенко за четыре секунды до конца основного времени принесла "Оттаве" победу в домашней встрече против "Сан-Хосе" (5:4). Россиянин также отдал голевую передачу и стал третьей звездой матча, его одноклубник защитник Артем Зуб оформил ассистентский хет-трик. Нападающий "Сан-Хосе" Александр Барабанов записал на свой счет один результативный пас. "Нью-Джерси" в гостях обыграл "Флориду" (4:1), вратарь хозяев Сергей Бобровский отразил 18 бросков из 21. "Миннесота" дома разгромно проиграла "Аризоне" (0:6). Первый матч после травмы провел нападающий гостей Кирилл Капризов.

"Коламбус" на своем льду уступил "Сиэтлу" (4:7). Защитник хозяев Иван Проворов забросил две шайбы и стал второй звездой встречи, его одноклубник Кирилл Марченко отметился голом и результативным пасом, вратарь команды Даниил Тарасов отразил 29 бросков из 35. "Даллас" на выезде обыграл "Чикаго" (3:1), Евгений Дадонов ассистировал в эпизоде со вторым голом. Голкипер "Колорадо" Александр Георгиев отразил 26 бросков из 29 в выездном матче против "Торонто", его команда одержала волевую победу со счетом 5:3. "Нэшвилл" дома обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" (3:1), вратарь гостей Илья Сорокин отразил 25 бросков из 27. "Каролина" на своем льду победила "Питтсбург" (3:2 ОТ), нападающий хозяев Андрей Свечников записал на свой счет результативную передачу. "Детройт" дома оказался сильнее "Лос-Анджелеса" (5:3), "Эдмонтон" в гостях одолел "Монреаль" (2:1 ОТ), "Филадельфия" на выезде переиграла "Виннипег" (2:0), "Сент-Луис" дома уступил "Бостону" (3:4 ОТ).