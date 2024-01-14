Бетербиев нокаутом победил Смита и защитил три титула чемпиона мира по боксу

Россиянин по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге, при этом он досрочно выиграл все 20 поединков

ТАСС, 14 января. Россиянин Артур Бетербиев защитил три титула чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в канадском Квебеке, он выиграл у британца Каллума Смита техническим нокаутом в 7-м раунде.

Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Первоначально поединок должен был пройти 19 августа 2023 года, однако 30 июля было объявлено о его переносе из-за проблем со здоровьем у россиянина.

В послужном списке 38-летнего Бетербиева теперь 20 побед (20 нокаутом) и ни одного поражения. Россиянин в восьмой раз защитил титул чемпиона мира по версии IBF, в четвертый - пояс WBC и во второй - WBO. Бетербиев является четвертым российским боксером в истории, объединившим два или более пояса чемпиона мира по престижным версиям, до него это делали Константин Цзю, Денис Лебедев и Сергей Ковалев.

Бетербиев провел успешную любительскую карьеру, став чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы, а также выиграв более 300 поединков, уступив при этом всего в 5 боях. Среди побежденных значатся чемпионы мира среди профессионалов Ковалев и кубинец Юниэль Дортикос. После Олимпиады 2012 года Бетербиев перешел в профессионалы, подписав контракт с канадским промоутером Ивоном Мишелем и переехав в Монреаль, в 2015 году россиянин заключил соглашение с американским менеджером Элом Хэймоном и выступал в США. В марте 2021 года он впервые в профессиональной карьере выступил в России, победив в Москве немца Адама Дайнеса техническим нокаутом в 10-м раунде.

33-летний Смит потерпел второе поражение при 29 победах (21 нокаутом). Он не сумел во второй раз стать чемпионом мира. В 2018 году британец завоевал пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 76,2 кг и дважды его защитил. В 2020 году Смит расстался с титулом, проиграв мексиканцу Саулю Альваресу решением судей.

Следующий поединок Бетербиев может провести против обладателя пояса WBA соотечественника Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона мира. На данный момент трое россиян владеют чемпионскими титулами - Бетербиев, Бивол и Евгений Тищенко (пояс WBA, до 101,6 кг).