Тимофеева вышла во второй круг на дебютном Australian Open

20-летняя российская теннисистка в двух сетах обыграла француженку Ализе Корне

ТАСС, 14 января. Российская теннисистка Мария Тимофеева победила француженку Ализе Корне в матче первого круга на Australian Open.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Тимофеевой, попавшей в основную сетку соревнований через квалификацию. Корне получила от организаторов турнира специальное приглашение - wild card. В следующем круге россиянка сыграет с победительницей матча между представительницей Польши Магдой Линетт (20-й номер посева) и бывшей первой ракеткой мира датчанкой Каролин Возняцки (wild card).

Ранее во второй круг турнира пробились еще две россиянки. Камилла Рахимова обыграла американку Эмину Бекташ со счетом 6:4, 6:4. Элина Аванесян одержала волевую победу над китаянкой Чжосюань Бай - 4:6, 7:5, 6:2.

Тимофеевой 20 лет, она занимает 144-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету один титул под эгидой организации. Россиянка впервые пробилась в основную сетку турнира Большого шлема.

Корне 33 года, она занимает 112-ю позицию в мировом рейтинге и является победительницей шести соревнований WTA. Ее лучший результат на турнирах Большого шлема - четвертьфинал Australian Open 2022 года.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).