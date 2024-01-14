Жулин считает, что британские фигуристы дискредитировали образ Рокки на чемпионате Европы

Лайла Фир и Льюис Гибсон стали серебряными призерами континентального первенства в танцах ан льду, исполнив произвольную программу под музыку из фильма "Рокки"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Британские танцоры на льду Лайла Фир и Льюис Гибсон настолько дискредитировали образ боксера Рокки Бальбоа в своей произвольной программе, что сыгравшему его в художественном фильме Сильвестру Сталлоне впору подавать на них в суд. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Жулин по итогам чемпионата Европы по фигурному катанию, завершившегося в литовском Каунасе.

Победителями турнира в танцах на льду стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Второе место заняли британцы Фир и Гибсон, продемонстрировавшие произвольную программу под музыку из фильма "Рокки". Тройку призеров замкнули Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс, представляющие Литву.

"Для меня в танцах на льду был достаточно интересный момент - я увидел прекрасное, пожалуй, лучшее скольжение на этом чемпионате у чехов Натали Ташлеровой и Филипа Ташлера, видел вторую французскую пару Лоисья Демужо - Тео Мерьсе, где партнер по эмоциям уже на уровне Скотта Моира катается, и безумно рад победе итальянцев Гинньяр и Фабри. Я с ними работал, поэтому могу сказать, что никто больше них в мире столько не работает, сумасшедший объем проделан, - рассказал Жулин. - Но еще я увидел британцев Фир и Гибсон с Рокки Бальбоа в стразах, у которого можно смело просить в подворотне прикурить - даст. На месте Сильвера Сталлоне я подал бы на Гибсона в суд за дискредитацию образа Рокки как боксера".

"Рокки в стразах - это Америка и Англия, диктующие правила, и если мы хотим туда вернуться, мы тоже должны это делать. Или же организовывать свои чемпионаты, но в странах БРИКС фигурного катания практически нет, и как этот вопрос решать, я не знаю. Только путем победы в СВО, и тогда, может быть, мир станет другим, - считает Жулин. - Он уже меняется, и я, как всегда, хочу всех помирить. Я часто вспоминаю чемпионат мира по футболу 2018 года, когда люди открыли для себя Россию, узнали, как у нас круто и хорошо, и даже уезжать не хотели. А сейчас мы изгои, но Путин совершенно прав - нас пытаются уничтожить, выхода нет. Так что пока будем наблюдать Рокки в стразах, продолжать работать и что-то придумывать".

"Без нас хорошо"

Победительницей чемпионата Европы стала бельгийка Луна Хендрикс. Второе место заняла представительница Грузии Анастасия Губанова, которая тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Евгения Рукавицына и до августа 2021 года выступала за сборную России (206,52). Третьей стала еще одна фигуристка из Бельгии Нина Пинзарроне. Российские фигуристы отстранены от международных соревнований с 2022 года из-за ситуации на Украине.

"Сильных убрали, без нас хорошо, они без нас великолепно справляются, прекрасно живут. Пока что-то не изменится, так и будет дальше. Это было хорошо видно по ситуации с Анастасией Губановой, и вывод один - нам, если мы вернемся, будет очень тяжело", - отметил Жулин.

"Когда все прилетели на чемпионат Европы, там везде висели постеры с фото Хендрикс с посылом, что она заслужила победу на чемпионате Европы. Губановой эту победу не отдали бы - фамилия не та, так что все было предсказуемо, все было видно так же хорошо, как и недокруты Луны. При нормальном судействе Настя выиграла бы, ее прыжки были очевидно лучше. А Луне сейчас нереально везет, хотя девочка она просто прекрасная", - считает Жулин.

Из позитивных моментов собеседник агентства отметил победу в мужском одиночном катании Адама Сяо Хим Фа, выступающего за Францию. "Я видел его разминку, которая прошла не очень хорошо, нестабильно, но у этого фигуриста сильное мужское начало, он катал интересные программы, реально поборолся. Из всего того, что я видел, он произвел на меня самое больше впечатление. А что касается девочек, то выпусти нашу первую пятерку - всем до свидания", - подытожил Жулин.