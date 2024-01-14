Добрался с соотечественниками до Кубка Стэнли. Сергею Немчинову исполнилось 60 лет

За свою игровую карьеру хоккеист стал серебряным призером Олимпийских игр, а также выиграл два чемпионата мира

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Серебряному призеру Олимпийских игр по хоккею, двукратному чемпиону мира и Европы Сергею Немчинову исполнилось 60 лет. В качестве тренера он возглавлял молодежную сборную России и ЦСКА, но более успешной была его игровая карьера, в ходе которой он завоевал два Кубка Стэнли.

Немчинов получил хоккейное образование в московских "Крыльях Советов". Группа выпускников клубной ДЮСШ 1963-1964 года рождения, среди которых был и он, со временем заставила заговорить о себе в мировом хоккее. В том выпуске были ставший потом капитаном "Крыльев" и первым советским игроком, которому разрешили уехать в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), Сергей Пряхин и олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Юрий Хмылев.

"Мы практически выросли вместе, учились вместе в школе, в команду мастеров попали вместе. Он [Немчинов] всегда был довольно-таки скромным парнем, дружелюбным, всегда приходил на помощь, очень порядочным", - сказал об имениннике ТАСС Пряхин.

"Он [Немчинов] как раз вырос в группе Александра Зарубина - его детского тренера, который потом работал и в первой команде с главным тренером Игорем Дмитриевым. Трудолюбивый, командный игрок, очень дисциплинированный. Мощный, хорошо державший борьбу, контактный", - рассказал ТАСС чемпион СССР 1976 года в составе "Спартака" и бронзовый призер первенства 1989 года в составе "Крыльев Советов" Федор Канарейкин.

Отыграв сезон в "Крыльях Советов", Немчинов в 1982 году оказался в ЦСКА, куда, видимо, попал по призыву в армию после успешного для себя выступления на чемпионате Европы среди юниоров. Только в третьем сезоне, 1984-85, он преодолел отметку в 30 игр за ЦСКА, но лучшим результатом в армейском клубе стали 11 очков по системе "гол + пас" (6 + 5) в 20 играх сезона-1983/84. Играть в мощном составе ЦСКА молодому Немчинову было очень тяжело, несмотря на успехи на молодежном уровне (победы на чемпионатах мира 1983 и 1984 годов) и после завоевания титула чемпиона страны в 1985 году ему позволили вернуться в "Крылья Советов". В дальнейшем Немчинов выступал за ЦСКА только в двух новогодних семиматчевых турне команды с клубами НХЛ в конце 80-х - начале 90-х годов.

"Его отличали работоспособность и характер"

С "Крыльями" Немчинов чемпионом стать не сумел, только два раза выиграл бронзу чемпионата СССР (1989, 1991) и в 1989 году выиграл Кубка лиги (турнир - аналог плей-офф первенства страны). Однако под руководством Дмитриева он стал одним из лидеров команды и с 1986 года стал привлекаться в сборную СССР. Первыми крупными турнирами Немчинова (ему тогда было 23 года) в национальной команде стали известная двухматчевая серия со сборной НХЛ "Рандеву-87" в феврале 1987 года и прошедший в том же году Кубок Канады.

Главный тренер советской команды Виктор Тихонов ожидаемо взял на те соревнования всю столичную тройку в составе Немчинова, Пряхина и Хмылева. "Ребята выросли, были на пике, с хорошим багажом попадали в сборную", - сказал Канарейкин. Кубок Канады тройка из "Крыльев Советов" провела маловыразительно (три передачи на троих), на Олимпийские игры она не поехала. Однако потом с 1989 по 1991 год Немчинов стабильно вызывался в сборную СССР, дважды подряд стал чемпионом мира (1989, 1990), а в 1991 году - бронзовым призером мирового первенства.

"Сергея всегда отличали работоспособность, его характер. Он полностью всегда отдавался в игре, все отдавал команде, был таким работягой. Вел за собой команду, показывал своим примером. Он мог и забить, и отдать, был разносторонним игроком. В обороне он как центральный нападающий выполнял много черновой работы, поэтому всегда был востребованным", - говорил Пряхин.

В 1990 году Немчинов был выбран на драфте клубом НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" в 12-м раунде под общим 244-м номером. Спортсмен уехал в Америку в следующем году и в дальнейшем не дал повода усомниться в себе, проведя пять полных сезонов за нью-йоркский клуб, при том что за тот период "Рейнджерс" тренировали четыре специалиста.

Для двустороннего форварда Немчинов наиболее успешно сыграл в первых двух сезонах НХЛ, набирая в регулярном чемпионате свыше 50 очков. Несмотря на снизившуюся со временем результативность, форвард был долгое время игроком основного состава, в том числе и при Майке Кинэне, который был известен суровым нравом. Специалист проработал в "Рейнджерс" год, но именно при нем нью-йоркцы в последний на сегодняшний день раз выиграли Кубок Стэнли - в 1994 году. Обладателями трофея в составе команды стали Немчинов, Алексей Ковалев, Александр Карповцев, а также защитник Сергей Зубов. Из россиян они стали первыми полноценными победителями плей-офф НХЛ.

"Когда я приехал в "Рейнджерс", он [Немчинов] уже год был там. Меня, как молодого человека, он взял под свое крыло, помог мне во многом. Потом нас поставили вместе в звено, даже мы жили вместе в одном номере в гостиницах, поэтому он был мне как товарищ, друг. Он помогал мне в игре, чтобы я мог быстрее акклиматизироваться", - рассказал ТАСС о Немчинове олимпийский чемпион Ковалев, который является сейчас тренером "Спартака".

"Как центральный, он [Немчинов] выполнял огромную работу, и таких центральных очень мало было. Может, он не самый быстрый был, но он был мощным нападающим, мог подыграть, правильно сыграть в защите. Поэтому за него никогда можно было не волноваться: можно было иногда рискнуть и раньше убежать, зная, что он правильно сыграет", - охарактеризовал Ковалев игру Немчинова в НХЛ.

Неудачное возвращение в ЦСКА

В НХЛ Немчинов сыграл еще в трех клубах. В разгар сезона-1996/97 он был отправлен в "Ванкувер", за который из-за травмы спины сыграл всего шесть матчей. Летом 1997 года Немчинов вернулся в Нью-Йорк, но теперь в "Айлендерс", в котором его видели в тройке с одним из лидеров команды Зигмундом Палффи, в которой россиянин должен был помогать словацкой звезде в обороне.

Именно в качестве форварда "Айлендерс" Немчинов отправился на свою единственную Олимпиаду, она проходила в 1998 году в Нагано и была первой для игроков НХЛ. В шести матчах турнира он отличился однажды, забросив важную с точки зрения хода игры шайбу в стартовом матче с финнами, и завоевал серебряную медаль Игр.

В 1999 году Немчинова обменяли в "Нью-Джерси", и в этом клубе он в 2000 году выиграл свой второй Кубок Стэнли. В 2002 году Немчинов вернулся в Россию, подписав контракт с "Локомотивом". За ярославский клуб он провел два года, став чемпионом России (2003), а затем завершил свою карьеру в 40 лет.

В 2005-2007 годах Немчинов входил в тренерский штаб национальной сборной и помогал, в частности, Вячеславу Быкову на домашнем чемпионате мира 2007 года, россияне тогда выиграли бронзу. Немчинов возглавлял молодежную сборную России (2007-2009), которая при нем дважды выиграла бронзу чемпионатов мира. Обидным с точки зрения результата выдался турнир 2009 года в Оттаве: в полуфинале с канадцами россияне вели в счете почти до конца третьего периода (5:4), но пропустили после досадной ошибки перед своими воротами за пять секунд до сирены, а затем проиграли по буллитам.

Последней тренерской работой Немчинова в России был пост главного тренера ЦСКА, в котором он был и генменеджером. Успехов с ним армейцы не добились, и специалист покинул пост в 2011 году, когда ЦСКА не вышел в плей-офф. Как генменеджер ЦСКА Немчинов проработал в клубе до 2012 года. В дальнейшем он недолго работал на этой же должности в казахстанском "Торпедо", помощником главного тренера сборной Южной Кореи, спортивным директором владивостокского"Адмирала". В последние годы Немчинов работает скаутом "Нью-Джерси" по европейскому направлению.