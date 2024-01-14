Якушев считает, что "Спартак" преодолеет нынешний спад к началу плей-офф КХЛ

Московский клуб не может победить в матчах регулярного чемпионата с 30 декабря, проиграв пять встреч подряд

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский "Спартак" должен преодолеть спад в игре перед плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, председатель попечительского совета "Спартака" Александр Якушев.

Красно-белые с 30 декабря уступили в пяти матчах регулярного чемпионата КХЛ подряд.

"Все команды, в том числе и самые именитые, имеют определенный спад. И "Спартак" как раз сейчас переносит этот январский спад, - сказал Якушев. - Я думаю, ребята его преодолеют и команда подойдет к плей-офф в оптимальной форме", - сказал Якушев.

"Так получилось, что и травмированных в команде много, как это ни печально. Тем более что у "Спартака" короткая скамейка. Это, конечно, все сказывается. У нас в тренерском штабе очень опытные ребята, которые играли в Национальной хоккейной лиге. Они все эти недостатки знают и работают над этим", - добавил собеседник агентства.

В составе команды травмированы три центральных нападающих: Иван Морозов, Андрей Локтионов и Михаил Мальцев. Следующий матч "Спартак" проведет дома 14 января против магнитогорского "Металлурга", начало в 14:00 мск.