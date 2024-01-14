Первая ракетка России Самсонова проиграла на старте Australian Open

Отечественная спортсменка в двух сетах уступила американке Аманде Анисимовой и по итогам турнира потеряет статус лучшей теннисистки страны

ТАСС, 14 января. Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла американке Аманде Анисимовой в матче первого круга Australian Open. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу американской теннисистки, которая выступает на турнире по защищенному рейтингу. Россиянке был присвоен 13-й номер посева.

Ранее Самсонова проиграла оба матча в новом сезоне. 3 января она уступила соотечественнице Мирре Андреевой на турнире в Брисбене (2:6, 1:6), 9 января - немке Лауре Зигемунд на соревнованиях в Аделаиде (7:6 (7:1), 4:6, 4:6). После поражения от Анисимовой Самсонова потеряет статус первой ракетки России.

Самсоновой 25 лет, она располагается на 14-й строчке мирового рейтинга и является первой ракеткой России. На ее счету четыре титула Женской теннисной ассоциации (WTA). На турнирах Большого шлема россиянка не проходила далее четвертого круга. В 2021 году в составе российской команды Самсонова стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Анисимовой 22 года, она занимает 339-е место в рейтинге WTA, ее наивысшей позицией было 21-е место. На счету Анисимовой два титула под эгидой WTA. Лучшим результатом американки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros 2019 года.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).