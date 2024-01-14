Канадский хоккеист О'Делл надеется продолжить играть за "Динамо" в следующем сезоне

Ранее спортивный директор московского клуба сообщил ТАСС, что команда вернется к переговорам о новом соглашении с нападающим в январе-феврале

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Канадский нападающий московского "Динамо" Эрик О'Делл пока сосредоточен на своей игре в текущем сезоне, но надеется, что продолжит выступать за столичный хоккейный клуб в следующем сезоне. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее спортивный директор "Динамо" Алексей Сопин сообщил ТАСС, что клуб вернется к переговорам о контракте с О'Деллом в январе-феврале.

"Надеюсь, что смогу продолжить играть в "Динамо", мне тут нравится. Тренерский штаб великолепный, у нас хороший коллектив, - сказал О'Делл в ответ на вопрос, думает ли он о продлении контракта. - Я честно считаю, что мы можем многого достичь в этом сезоне, надеюсь побороться за Кубок Гагарина. И сейчас я больше сконцентрирован на задачах команды, на том, чтобы помогать команде побеждать, чем на контракте".

33-летний О'Делл в 48 матчах текущего сезона набрал по системе "гол + пас" 41 очко (21 + 20).