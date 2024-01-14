Тарпищев считает непонятным провал теннисистки Самсоновой в начале сезона

Самсонова проиграла в первом круге Australian Open и потеряет статус первой ракетки России

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Причины спада первой ракетки России Людмилы Самсоновой в начале нового теннисного сезона непонятны. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Ранее в воскресенье Самсонова вылетела с Australian Open. В первом круге турнира она проиграла американке Аманде Анисимовой (3:6, 4:6). После поражения Самсонова потеряет статус первой ракетки России.

"За Самсонову обидно. У нее не задалось начало года, и непонятно, что с ней происходит. Либо слишком большие физические нагрузки, либо система тренировки неправильная. Но провал ее непонятен - надо разбираться", - сказал Тарпищев.

Самсоновой 25 лет, она располагается на 14-й строчке мирового рейтинга. На ее счету четыре титула под эгидой Женской теннисной ассоциации. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила далее четвертого круга. В 2021 году в составе российской команды Самсонова стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.