Лыжник Большунов выиграл 15-ю гонку подряд на Кубке России

ТАСС, 14 января. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на пятом этапе Кубка России. Соревнования проходят в Казани.
Победитель преодолел дистанцию 20 км за 47 минут 48,1 секунды. Вторым с отставанием в 3,3 секунды стал Савелий Коростелев, третьим финишировал Артем Мальцев (+4,1 секунды). Большунов продлил серию побед на этапах Кубка России до 15 гонок.
В соревнованиях среди женщин победила Елизавета Пантрина, второе место заняла Анастасия Кулешова (+0,1), третье - Алина Пеклецова (+0,5).
Большунову 27 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Также лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях после начала специальной военной операции на Украине.