Ольховский считает, что Рублев на классе выиграл пятый сет в матче против Уайлда

В воскресенье российский теннисист победил бразильца на тай-брейке решающей партии матча первого круга Australian Open

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев на классе выиграл решающий сет матча первого круга Australian Open против бразильца Тьяго Уайлда. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Матч закончился со счетом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6) в пользу россиянина.

"Немного неожиданно, что матч Рублева затянулся на пять сетов после того, как он выиграл первые два. Надо отметить, что бразилец - опасный соперник, сегодня после второго сета он заиграл очень удачно, попадал какие-то сумасшедшие мячи, такое бывает. В пятом сете все же сказался класс Андрея, молодец, что выиграл и прошел дальше, такие матчи могут добавить уверенности", - сказал Ольховский.

В следующем круге Рублеву предстоит сыграть с победителем матча между японцем Таро Даниэлем и американцем Кристофером Юбэнксом.

26-летний Рублев располагается на пятой позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмен выиграл 15 турниров под эгидой организации в одиночном разряде и 4 в парном, на турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.