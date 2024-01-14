Мамун и Смертин вручили подарки детям - участникам проекта мэра Москвы "Добрая елка"

Все дети являются подопечными столичных благотворительных организаций, а загаданные ими на Новый год желания были связаны со спортом

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун и бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин на выставке-форуме "Россия" вручили подарки детям, участвовавшим в проекте мэра Москвы "Добрая елка". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Все дети являются подопечными московских благотворительных организаций, а их желания, загаданные на Новый год, были связаны со спортом. Мамун подарила булавы для художественной гимнастики, Смертин - футбольный мяч и форму.

"Исполнение желаний детей - это прекрасная и важная акция. Добрые дела нужно делать, и публичным людям надо говорить об этом. И важно, чтобы акция была не разовая, а постоянная. Надеюсь, это станет традицией и нормой для нас всех", - сказала Мамун ТАСС.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.