Зимятов считает победную серию Большунова мотивацией для молодых лыжников

Большунов продлил серию побед на этапах Кубка России до 15 гонок

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Победная серия трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в Кубке России мотивирует молодых лыжников. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов.

Большунов в воскресенье выиграл скиатлон в Казани, продлив серию побед на этапах Кубка России до 15 гонок.

"Большунов сейчас на голову выше соперников, он является лидером, на которого надо равняться. Молодежь видит свое отставание и старается исправить недочеты, чтобы сравняться с ним. В СССР было так: если на чемпионате страны ты попадал в десятку сильнейших, то на такие же места претендовал и на чемпионате мира и Олимпиаде. Сейчас примерно такая ситуация", - сказал Зимятов.

Большунову 27 лет, он является трехкратным олимпийским чемпионом, четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Также лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".

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