Лыжник Коростелев считает, что и Большунов может проиграть

Большунов продлил серию побед на этапах Кубка России до 15 гонок

КАЗАНЬ, 14 января. /ТАСС/. Лыжник Александр Большунов тоже может когда-либо проиграть. Такое мнение высказал журналистам Савелий Коростелев, ставший вторым в скиатлоне на пятом этапе Кубка России в Казани.

В воскресенье трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на пятом этапе Кубка России в Казани. Он преодолел дистанцию 20 км за 47 минут 48,1 секунды. Вторым с отставанием в 3,3 секунды стал Коростелев, третьим финишировал Артем Мальцев (+4,1 секунды).

"Конечно, можно [поздравлять]. Не золото, но все равно, Сашу еще никто не побеждал, - сказал Коростелев. - На самом деле мысли [что получится обогнать Большунова] были. Потому что каким бы ты ни был сильным, никто не застрахован от каких-то случайностей. Кто-то мог упасть, палку Саши случайно задеть. Я бы на его месте не стал оттягивать до последнего, да, это зрелищно, мы все понимаем, что у него сил больше, чем у нас, но оттягивать так в долгую - это опасно".

"Сашу вряд ли сейчас кто-то из нас может темпом "задушить", поэтому только высиживать и рассчитывать на какие-то спринтерские разборки или те же случайности", - добавил лыжник.

На вопрос, что нужно сделать, чтобы обогнать Большунова, Коростелев ответил: "Ловить, ловить и еще раз ловить. Может, первому дергаться, чтобы на финише с ним разбираться. Дело тактики, нужно думать".

Большунов продлил серию побед на этапах Кубка России до 15 гонок.