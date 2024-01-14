"Спартак" проиграл "Металлургу" и потерпел шестое поражение подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:6

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 2:6 проиграл магнитогорскому "Металлургу" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 9 205 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Данила Юров (23-я и 58-я минуты), Денис Зернов (26), Даниил Вовченко (31) и Никита Михайлис (44, 49). У проигравших отличились Николай Голдобин (48) и Максим Цыплаков (60).

Эти шайбы стали для "Спартака" 179-й и 180-й в текущем сезоне, столичная команда побила клубный рекорд результативности за один регулярный чемпионат. Прошлое достижение - 178 шайб в течение одного регулярного чемпионата - было установлено в сезоне-2009/10. Голдобин также установил новый снайперский рекорд "Спартака" за сезон в элитном дивизионе чемпионата России. На счету нападающего 31 шайба в нынешнем сезоне, он обошел Александра Селиванова, забросившего 30 шайб в сезоне-1993/94. Рекорд красно-белых с учетом выступлений в чемпионатах СССР принадлежит Александру Якушеву (50 голов).

"Спартак" потерпел шестое поражение кряду и продлил самую длинную серию без побед в текущем сезоне: до ее начала красно-белые не проигрывали больше трех матчей подряд. "Металлург" довел свою победную серию до четырех матчей.

"Спартак" идет на четвертом месте в Западной конференции с 67 очками в 52 матчах. "Металлург" вновь возглавил таблицу регулярного чемпионата, на счету команды 74 очка в 52 встречах. В следующем матче "Спартак" 16 января примет подмосковный "Витязь", а "Металлург" в тот же день сыграет с "Торпедо" в Нижнем Новгороде.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Динамо М 51 25 6 3 1 3 13 161-119 72 2 Локомотив 49 28 4 1 3 1 12 128-96 70 3 СКА 50 28 2 3 1 1 15 157-104 68 4 Спартак 52 27 3 0 3 4 15 180-149 67 5 Торпедо 50 24 3 2 2 1 18 142-125 61 6 ЦСКА 49 23 2 1 0 4 19 142-113 56 7 Северсталь 49 21 0 3 3 4 18 150-140 55 8 Динамо Мн 48 16 4 1 2 3 22 126-131 47 9 Куньлунь РС 52 8 4 4 2 4 30 115-177 38 10 Витязь 49 10 3 2 3 3 28 105-175 36 11 Сочи 51 11 1 2 0 6 31 124-198 34