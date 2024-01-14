"Спартак" проиграл "Металлургу" и потерпел шестое поражение подряд в КХЛ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 2:6 проиграл магнитогорскому "Металлургу" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 9 205 зрителей.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Данила Юров (23-я и 58-я минуты), Денис Зернов (26), Даниил Вовченко (31) и Никита Михайлис (44, 49). У проигравших отличились Николай Голдобин (48) и Максим Цыплаков (60).
Эти шайбы стали для "Спартака" 179-й и 180-й в текущем сезоне, столичная команда побила клубный рекорд результативности за один регулярный чемпионат. Прошлое достижение - 178 шайб в течение одного регулярного чемпионата - было установлено в сезоне-2009/10. Голдобин также установил новый снайперский рекорд "Спартака" за сезон в элитном дивизионе чемпионата России. На счету нападающего 31 шайба в нынешнем сезоне, он обошел Александра Селиванова, забросившего 30 шайб в сезоне-1993/94. Рекорд красно-белых с учетом выступлений в чемпионатах СССР принадлежит Александру Якушеву (50 голов).
"Спартак" потерпел шестое поражение кряду и продлил самую длинную серию без побед в текущем сезоне: до ее начала красно-белые не проигрывали больше трех матчей подряд. "Металлург" довел свою победную серию до четырех матчей.
"Спартак" идет на четвертом месте в Западной конференции с 67 очками в 52 матчах. "Металлург" вновь возглавил таблицу регулярного чемпионата, на счету команды 74 очка в 52 встречах. В следующем матче "Спартак" 16 января примет подмосковный "Витязь", а "Металлург" в тот же день сыграет с "Торпедо" в Нижнем Новгороде.
1
Динамо М
51
25
6
3
1
3
13
161-119
72
2
Локомотив
49
28
4
1
3
1
12
128-96
70
3
СКА
50
28
2
3
1
1
15
157-104
68
4
Спартак
52
27
3
0
3
4
15
180-149
67
5
Торпедо
50
24
3
2
2
1
18
142-125
61
6
ЦСКА
49
23
2
1
0
4
19
142-113
56
7
Северсталь
49
21
0
3
3
4
18
150-140
55
8
Динамо Мн
48
16
4
1
2
3
22
126-131
47
9
Куньлунь РС
52
8
4
4
2
4
30
115-177
38
10
Витязь
49
10
3
2
3
3
28
105-175
36
11
Сочи
51
11
1
2
0
6
31
124-198
34
1
Металлург
52
26
6
2
3
3
12
163-127
74
2
Авангард
50
22
9
3
0
3
13
148-127
71
3
Салават Юлаев
50
27
3
1
1
2
16
147-107
65
4
Автомобилист
52
19
5
4
3
3
18
126-119
62
5
Трактор
51
22
5
1
1
4
18
138-120
61
6
Лада
52
20
2
3
2
9
16
131-131
61
7
Ак Барс
49
21
6
1
0
2
19
124-108
58
8
Сибирь
52
16
3
4
3
6
20
122-142
55
9
Нефтехимик
51
16
4
1
4
5
21
120-157
51
10
Амур
50
17
2
2
5
3
21
113-127
50
11
Адмирал
50
9
3
3
6
5
24
105-141
41
12
Барыс
49
8
4
4
3
5
25
118-152
40