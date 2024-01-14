14 января, 13:20
КХЛ

"Спартак" проиграл "Металлургу" и потерпел шестое поражение подряд в КХЛ

Защитник Джоуи Кин ("Спартак") и нападающий Максим Карпов ("Металлург"). Михаил Синицын/ ТАСС
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Защитник Джоуи Кин ("Спартак") и нападающий Максим Карпов ("Металлург")
© Михаил Синицын/ ТАСС
Нападающий Люк Джонсон ("Металлург") и вратарь Патрик Рыбар ("Спартак")
© Михаил Синицын/ ТАСС
Главный тренер "Металлурга" Андрей Разин (на втором плане справа) и хоккеисты "Металлурга"
© Михаил Синицын/ ТАСС
Даниил Вовченко ("Металлург") и Михал Чайковски ("Спартак")
© Михаил Синицын/ ТАСС
Николай Голдобин ("Спартак") забрасывает шайбу
© Михаил Синицын/ ТАСС
Игроки "Металлурга"
© Михаил Синицын/ ТАСС
Игроки "Металлурга" радуются победе
© Михаил Синицын/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:6

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 2:6 проиграл магнитогорскому "Металлургу" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 9 205 зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Данила Юров (23-я и 58-я минуты), Денис Зернов (26), Даниил Вовченко (31) и Никита Михайлис (44, 49). У проигравших отличились Николай Голдобин (48) и Максим Цыплаков (60).

Эти шайбы стали для "Спартака" 179-й и 180-й в текущем сезоне, столичная команда побила клубный рекорд результативности за один регулярный чемпионат. Прошлое достижение - 178 шайб в течение одного регулярного чемпионата - было установлено в сезоне-2009/10. Голдобин также установил новый снайперский рекорд "Спартака" за сезон в элитном дивизионе чемпионата России. На счету нападающего 31 шайба в нынешнем сезоне, он обошел Александра Селиванова, забросившего 30 шайб в сезоне-1993/94. Рекорд красно-белых с учетом выступлений в чемпионатах СССР принадлежит Александру Якушеву (50 голов).

"Спартак" потерпел шестое поражение кряду и продлил самую длинную серию без побед в текущем сезоне: до ее начала красно-белые не проигрывали больше трех матчей подряд. "Металлург" довел свою победную серию до четырех матчей.

"Спартак" идет на четвертом месте в Западной конференции с 67 очками в 52 матчах. "Металлург" вновь возглавил таблицу регулярного чемпионата, на счету команды 74 очка в 52 встречах. В следующем матче "Спартак" 16 января примет подмосковный "Витязь", а "Металлург" в тот же день сыграет с "Торпедо" в Нижнем Новгороде.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Динамо М

51

25

6

3

1

3

13

161-119

72

2

Локомотив

49

28

4

1

3

1

12

128-96

70

3

СКА

50

28

2

3

1

1

15

157-104

68

4

Спартак

52

27

3

0

3

4

15

180-149

67

5

Торпедо

50

24

3

2

2

1

18

142-125

61

6

ЦСКА

49

23

2

1

0

4

19

142-113

56

7

Северсталь

49

21

0

3

3

4

18

150-140

55

8

Динамо Мн

48

16

4

1

2

3

22

126-131

47

9

Куньлунь РС

52

8

4

4

2

4

30

115-177

38

10

Витязь

49

10

3

2

3

3

28

105-175

36

11

Сочи

51

11

1

2

0

6

31

124-198

34

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

52

26

6

2

3

3

12

163-127

74

2

Авангард

50

22

9

3

0

3

13

148-127

71

3

Салават Юлаев

50

27

3

1

1

2

16

147-107

65

4

Автомобилист

52

19

5

4

3

3

18

126-119

62

5

Трактор

51

22

5

1

1

4

18

138-120

61

6

Лада

52

20

2

3

2

9

16

131-131

61

7

Ак Барс

49

21

6

1

0

2

19

124-108

58

8

Сибирь

52

16

3

4

3

6

20

122-142

55

9

Нефтехимик

51

16

4

1

4

5

21

120-157

51

10

Амур

50

17

2

2

5

3

21

113-127

50

11

Адмирал

50

9

3

3

6

5

24

105-141

41

12

Барыс

49

8

4

4

3

5

25

118-152

40

  

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КХЛ