Вяльбе заявила, что Казань может принять чемпионат России по лыжным гонкам

В воскресенье в Казани завершился пятый этап Кубка России

КАЗАНЬ, 14 января. /ТАСС/. Казань в будущем сможет принимать чемпионат России по лыжным гонкам. Такое мнение журналистам высказала президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе на пятом этапе Кубка России в Казани.

В воскресенье в Казани завершился пятый этап Кубка России по лыжным гонкам.

"Первый блин не комом, несмотря на вчерашнюю холодную погоду, жюри все-таки не дрогнуло, спортсмены вышли на старт. Идеально подготовленная трасса, очень хороший комплекс. Мы приедем сюда еще, это однозначно. Мы безмерно благодарны, что у нас появился такой лыжный центр. Я надеюсь, что мы не будем останавливаться на достигнутом, и если все сложится хорошо, появятся места для проживания в радиусе хотя бы полукилометра, мы сможем думать и о том, чтобы здесь проводить чемпионат страны", - сказала Вяльбе.

Вяльбе также прокомментировала выступление татарстанских спортсменов. "Вы видите, какая серьезная конкуренция в этом году. Несмотря на то что Республика Татарстан лидирует в общем зачете, выиграть ей будет не так легко. Я все время говорила - не спешите, спортсмены - не грибы, мы не растем после дождичка. Нужно терпение. У Татарстана есть молодые, хорошие, талантливые ребята, мы ждем их результатов", - добавила она.