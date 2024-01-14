Вяльбе считает, что российские лыжники должны ценить возможность учиться у Большунова

Вяльбе считает прекрасным, что спортсмен каждый день может доказывать, что его лидерство не случайно

КАЗАНЬ, 14 января. /ТАСС/. Российские лыжники должны ценить возможность выступать вместе с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым и учиться у него. Такое мнение журналистам высказала президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе после окончания пятого этапа Кубка России в Казани.

В воскресенье Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на пятом этапе Кубка России в Казани. Он преодолел дистанцию 20 км за 47 минут 48,1 секунды. Вторым с отставанием в 3,3 секунды стал Савелий Коростелев, третьим финишировал Артем Мальцев (+4,1 секунды).

"Я думаю, он [Большунов] сегодня, безусловно, играл в кошки-мышки. Тяжелая трасса, тупое скольжение плюс такой мороз, лишний раз ему надышаться тоже не хотелось. Он понимал, что ему достаточно будет одного подъема, чтобы убежать, - сказала Вяльбе. - Когда-то Большунов уходит рано, когда-то на предпоследнем подъеме. Я думаю, что у всех остальных ребят есть большой шанс учиться. Потому что, когда ты видишь этого соперника, лучшего в мире, рядом с собой... Я думаю, они должны благодарить бога, что они рядом с ним сейчас находятся".

Вяльбе также прокомментировала выступление Коростелева, который занял второе место в скиатлоне. "Я, на самом деле, жду. Может, не в этом сезоне, но в самом ближайшем будущем он будет одним из тех спортсменов, который будет Сашу давить. И это нормально, жизнь не стоит на месте. Савелий тоже растет с каждым годом, никаких опасений за него нет. Наш лыжный спорт очень омолодился. Вспомните, в каком возрасте поехали наши ребята в Южную Корею на Олимпийские игры - те же Червоткин, Большунов, Спицов. Поэтому все нормально", - сказала она.

"Я ни за кого не болею, за кого мне тут болеть? Все дело в том, что в спорте всегда есть лидер, и если он каждый день может доказывать, что он не случайный лидер, это тоже очень здорово", - заключила Вяльбе.