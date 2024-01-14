Жамнов считает маразмом обвинять Ковальчука в плохих результатах "Спартака"

Московский "Спартак" потерпел шесть поражений подряд в Континентальной хоккейной лиге

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Обвинять нападающего Илью Ковальчука в плохих результатах московского "Спартака" в последних матчах регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) абсурдно. Такое мнение журналистам высказал главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

В воскресенье "Спартак" дома проиграл магнитогорскому "Металлургу" (2:6) и потерпел шестое поражение подряд.

"Когда команда выигрывает, все хорошо, определенные журналисты пишут все хорошее, когда команда начинает катиться вниз, другие журналисты включаются в работу, от этого никуда не деться, - сказал Жамнов. - Говорить, что пришел Ковальчук, и команда стала валиться, это маразм. У нас всегда есть "доброжелатели", поэтому я нормально к этому отношусь, писать можно что угодно. Я всегда говорил, что судить нас будут по последней игре, а ситуации, которые проходят во время сезона, это наша работа, тренерского штаба и игроков, вернуть это в нужное русло".

Ковальчук в декабре заключил контракт со "Спартаком" до конца сезона. 40-летний нападающий провел в составе столичной команды семь матчей, в которых забросил три шайбы и сделал одну результативную передачу.

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 67 очков в 52 матчах. Следующую игру команда проведет дома против подмосковного "Витязя" 16 января.