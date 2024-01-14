В гандбольном "Ростов-Доне" согласились с Карпиным в оценке влияния поездок на поезде

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин ранее отмечал, что поездки на поезде негативно влияют на восстановление игроков после матчей

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Гандболистки "Ростов-Дона" сталкиваются с проблемой восстановления после поездок на выездные матчи на поезде. Об этом ТАСС сказала главный тренер клуба Ирина Дибирова.

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин ранее отмечал, что невозможность командой использовать гражданскую авиацию нарушает спортивный принцип, потому что поездки на поезде негативно влияют на восстановление игроков после матчей.

"Конечно, проблема существует, - прокомментировала Дибирова слова Карпина. - Игроки не успевают восстанавливаться. Дальше у нас очень сложный график, мы в тяжелых условиях".

"Но в таких условиях команды и по другим видам спорта. Конечно, те, у кого открыты аэропорты, в [более] выигрышном положении, но к нам им тоже тяжело приезжать. Ситуация тяжелая, но все мы привыкаем, пытаемся восстановиться. Но все равно тяжеловато", - добавила она.

В воскресенье "Ростов-Дон" в Москве одолел ЦСКА (32:21) в Суперлиге и закрепился на первом месте в турнирной таблице, набрав 40 очков после 21 матча. На игру команда приехала на поезде.