Тренер ЦСКА назвала недостойной игру гандболисток команды в матче с "Ростов-Доном"

В воскресенье "Ростов-Дон" в Москве выиграл у ЦСКА со счетом 32:21

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Гандболистки ЦСКА показали недостойную игру в матче Суперлиги с лидером чемпионата "Ростов-Доном". Об этом журналистам заявила главный тренер московской команды Ольга Акопян.

В воскресенье "Ростов-Дон" в Москве выиграл у ЦСКА (32:21) в Суперлиге и закрепился на первом месте в турнирной таблице.

"Поздравляю "Ростов-Дон" с уверенной победой. Что касается нашей игры, то мы тоже готовились, но у нас ровным счетом ничего не получилось: очень плохая реализация, много потерь, поэтому даже нет смысла говорить о конкретных ошибках", - сказала Акопян.

"Хочу извиниться перед болельщиками, что дома, при такой шикарной атмосфере, мы сыграли недостойно. Прошу прощения за этот матч. Надеюсь, что мы вынесем урок, исправим ошибки и сыграем совершенно по-другому", - добавила она.

ЦСКА является действующим чемпионом России и идет на второй строчке.