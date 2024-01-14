Хоккеист "Спартака" Беляев рассказал, что не играл центрфорвардом около трех лет

Из-за травм трех центральных нападающих Беляев был переведен на эту позицию в звено к Николаю Голдобину и Павлу Порядину

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Нападающий хоккейного клуба "Спартак" Александр Беляев не играл центральным нападающим около трех лет, с чем и связаны проблемы с вбрасываниями. Об этом Беляев рассказал ТАСС.

"Спартак" потерпел шестое поражение подряд в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге, уступив в воскресенье "Металлургу" со счетом 2:6. Из-за травм трех центральных нападающих Беляев был переведен на эту позицию в звено к Николаю Голдобину и Павлу Порядину. Из 15 вбрасываний он выиграл 5.

"У нас вылетело три центральных, и мне пришлось переходить в центр, где я не играл года два-три, потерял навык на вбрасываниях. Если даже проиграл вбрасывание, нужно играть до конца, поскольку выигранное вбрасывание - это 40% сделанной работы, - сказал Беляев. - Что касается игры в первом звене, то ощущения шикарные - спасибо партнерам и тренерскому штабу за доверие. Я получил колоссальный опыт, задача была помогать партнерам, сыграть третьим сзади и попробовать создать что-то в атаке".

Беляев попытался объяснить игровой спад, который настиг команду. "Много таких мелочей, недочетов, где-то недорабатываем, не включаемся в борьбу. Тяжело говорить, почему так происходит. Вроде бы договариваемся вместе, но скажу, что никто руки не опускает, не сдается, все друг друга только поддерживают. У каждой команды такое бывает, и главное, как правильно на это отреагировать", - отметил он.

"На мой взгляд, нам сейчас не везет. Мы выходим на ворота, бросаем, идем на добивание, нам бы сейчас немного улыбнулась фортуна, чтобы это принесло позитивную волну", - добавил он.

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 67 очков в 52 матчах. Следующую игру команда проведет дома против подмосковного "Витязя" 16 января.