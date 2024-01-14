Ковальчук считает, что "Спартак" в игре с "Металлургом" повторил ошибки матча против СКА

"Спартак" потерпел шестое поражение подряд, уступив в воскресенье "Металлургу" со счетом 2:6

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты московского "Спартака" допустили те же ошибки в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с магнитогорским "Металлургом", что и в предыдущей игре против петербургского СКА. Такое мнение ТАСС высказал нападающий красно-белых Илья Ковальчук.

"Спартак" потерпел шестое поражение подряд, уступив в воскресенье "Металлургу" со счетом 2:6. В пятницу столичная команда проиграла СКА (2:5).

"Первый период неплохо начали, были моменты, потом наступаем на одни и те же грабли. То, что было со СКА, то же самое сделали и сегодня, - сказал Ковальчук. - У нас большинство, мы в зону не можем войти, не выполняем установку тренера".

В прошедшем матче Ковальчук был одним из ассистентов капитана команды Дмитрия Вишневского. "Про причины этого решения не знаю - я пришел в раздевалку, а у меня уже на майке эта буква была. Возможно, это из-за того, что много травмированных ребят. Локтионов ассистентом был. На самом деле неважно, у кого какая буква. Главное - выходить и показывать все на льду", - отметил Ковальчук.

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 67 очков в 52 матчах. Следующую игру команда проведет дома против подмосковного "Витязя" 16 января.