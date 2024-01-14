Голкипер "Металлурга" Набоков отметил помощь партнеров в матче КХЛ со "Спартаком"

Вратарь отразил 40 бросков, сохранив ворота "сухими" в двух периодах

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Голкипер "Металлурга" Илья Набоков отметил действия партнеров по команде в первом периоде матча Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со "Спартаком".

"Хорошо вошел в игру, много помогали партнеры по команде, немало бросков ловили на себя. Мы вытерпели на характере первый период, во втором уже начали играть в свою игру и забивать", - сказал Набоков ТАСС.

"Металлург" одержал гостевую победу над "Спартаком" со счетом 6:2. 20-летний вратарь отразил 40 бросков, не дав поразить свои ворота в первом и втором периодах.

"Металлург" довел победную серию до четырех матчей и лидирует в общей таблице лиги, на счету команды 74 очка в 52 встречах. В следующем матче "Металлург" 16 января сыграет с "Торпедо" в Нижнем Новгороде.