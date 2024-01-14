Нападающий "Вашингтона" Овечкин пропустит второй матч НХЛ подряд из-за травмы

Александр Овечкин в субботу пропустил домашнюю игру против "Нью-Йорк Рейнджерс" (3:2) из-за повреждения нижней части тела

ТАСС, 14 января. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин пропустит гостевой матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Рейнджерс" из-за травмы. Об этом сообщила журналист газеты The Washington Post Бэйли Джонсон.

В субботу Овечкин пропустил домашнюю игру против "Рейнджерс" (3:2) из-за повреждения нижней части тела.

Овечкину 38 лет, в нынешнем сезоне он принял участие в 39 матчах, в которых забросил 8 шайб и сделал 19 результативных передач. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов с 830 голами, уступая только канадцу Уэйну Гретцки (894).

"Вашингтон" занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 46 очками по итогам 40 матчей.