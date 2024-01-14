НХЛ назвала главных тренеров на Матч звезд

Мероприятие пройдет в Торонто с 1 по 3 февраля

ТАСС, 14 января. Главный тренер лидера регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Ванкувера" Рик Токкет возглавит команду Тихоокеанского дивизиона на предстоящем Матче звезд. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

Тренером команды Атлантического дивизиона будет наставник "Бостона" Джим Монтгомери, руководить командой Столичного дивизиона будет Питер Лавиолетт, возглавляющий "Нью-Йорк Рейнджерс", тренером команды Центрального дивизиона станет Рик Боунесс, который работает в "Виннипеге".

Матч звезд пройдет в Торонто с 1 по 3 февраля. Из россиян в мероприятии примут участие вратари Игорь Шестеркин ("Рейнджерс"), Сергей Бобровский ("Флорида") и Александр Георгиев ("Колорадо"), нападающие Никита Кучеров ("Тампа") и Кирилл Капризов ("Миннесота").