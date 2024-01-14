Травмы, вирус и отсутствие везения. Хоккеисты "Спартака" уступили в шестой игре подряд

В воскресенье красно-белые проиграли на своем поле "Металлургу" со счетом 2:6

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" проиграл в шестом матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) кряду, уступив дома магнитогорскому "Металлургу" (2:6). Красно-белых настиг игровой кризис, связанный как с обилием травмированных игроков, важных для команды, так и с отсутствием умения забивать в нужный момент.

Последняя победа "Спартака" датирована 28 декабря в Минске над местным "Динамо" (4:1). Через два дня красно-белые в Балашихе по ходу матча с "Витязем" имели преимущество в три шайбы, но растеряли его в третьем периоде и проиграли в овертайме. За пять игр в январе команда Алексея Жамнова только в одной сумела заработать очко - с московским "Динамо", сумев отыграться со счета 0:2. "Спартак" лишился лидерства в общей таблице КХЛ и Западной конференции, а затем оказался и вне первой тройки.

В последующем матче в Минске красно-белые закономерно уступили (1:3). Два домашних матча, со СКА и "Металлургом", прошли по схожему сценарию. Первый период и начало второго "Спартак" имел неоспоримое преимущество по голевым моментам. Однако если в начале и середине чемпионата голы давались столичной команде с видимой легкостью, то сейчас такого нет и в помине.

В этих матчах соперники блокировали броски, не давали нанести их с убойной позиции. Игра в обороне позволила поймать кураж как Никите Серебрякову у санкт-петербургской команды, так и 20-летнему Илье Набокову из "Магнитки". "Хорошо вошел в игру, много помогали партнеры по команде, немало бросков ловили на себя. Мы вытерпели на характере первый период, во втором уже начали играть в свою игру и забивать", - сказал Набоков ТАСС, объяснив, почему в первом периоде ему удалось не пропустить.

В играх со СКА и "Металлургом" вторые периоды сыграли ключевую роль для "Спартака". Со СКА команда Жамнова пропустила четыре гола, в воскресенье от "Металлурга" - три и еще столько же в заключительном периоде.

"Я сам как игрок находился в такой ситуации, когда начинаешь матч неплохо, давишь, тебе забивают, и вот оно опять. Из этой ямы мы сами только можем выбраться. Нужно проанализировать, что делали неправильно, что правильно до этого. Паники нет, ее не надо создавать. Есть определенные обстоятельства, но делать акцент на этом неправильно - это как оправдание. Сейчас у игроков есть шанс, много будет зависеть от лидеров команды", - поделился мнением Жамнов.

"Не знаю, что будет с составом завтра"

Одной из основных причин кризиса у "Спартака" является то, что из-за травм и болезней команда лишилась ряда лидеров. После игры со СКА у красно-белых среди травмированных сразу три центральных нападающих: к Ивану Морозову, который попал в этот список еще в середине ноября, добавились получившие переломы в последних играх Михаил Мальцев и Андрей Локтионов, причем последний против СКА не играл уже со второго периода. Переоценить значение игры центральных нападающих в современном хоккее довольно сложно, и в "Спартаке" были вынуждены пробовать на эту позицию в сочетаниях игроков, которые долгое время действовали с краю. Против "Металлурга" в первом звене с Николаем Голдобиным, установившем в игре новый снайперский рекорд "Спартака" (31 шайба), и Павлом Порядиным на этот раз сыграл Александр Беляев, ранее выходивший в основном в четвертой тройке.

Такие изменения негативно повлияли и на статистику выигранных вбрасываний. "Мне пришлось переходить в центр, где я не играл года два-три, потерял навык на вбрасываниях. Если даже проиграл вбрасывание, нужно играть до конца, поскольку выигранное вбрасывание - это 40% сделанной работы. На мой взгляд, нам сейчас не везет: мы выходим на ворота, бросаем, идем на добивание, нам бы сейчас немного улыбнулась фортуна, чтобы это принесло позитивную волну", - сказал ТАСС Беляев после матча.

По словам Жамнова, Морозов точно будет первым, кто вернется в строй из троих центрфорвардов. "Завтра уже будем понимать, когда пройдет обследование. Как только доктора дадут добро, он приступит к тренировкам", - сказал он.

По ходу матча с "Металлургом" в третьем периоде получил травму и Порядин, причем после столкновения с ним гости забили очередной гол. Один из самых результативных форвардов команды, как оказалось, заработал небольшой ушиб. "Он вернулся, сыграл отрезок, я увидел, что он ощущает дискомфорт, и сказал, что ему лучше уйти", - отметил Жамнов, согласившись с тем, что в команде решили перестраховаться, чтобы не усугубить повреждение игрока.

Помимо проблемы с центрфорвардами, у "Спартака" есть и заболевшие. В матче с "Металлургом" из-за этого не смогли принять участие дебютировавший против СКА Егор Варюжкин и Егор Филин, а также Шейн Принс. "Возможно, есть еще кто-то в перспективе в этом плане. Не знаю, может какой-то вирус, пока я держусь. Буквально за два дня у нас четыре-пять человек заболело, плюс микротравмы. Не знаю, что завтра будет с составом, один-два человека выбывает", - сказал главный тренер.

"Доброжелатели" всегда найдутся"

Пока не выручают красно-белых вратари. В последних матчах казалось, что номером один стал Дмитрий Николаев, но после поражения от СКА против "Металлурга" сыграл Патрик Рыбар. Немало голов в тех играх было забито как после подставлений клюшек соперником на пятачке, так и с добивания и контратак в ходе противоборства с защитниками. К примеру, форвард "Металлурга" Денис Зернов из двух предоставленных ему шансов в контратаках один использовал.

"В защиту вратарей скажу, что в последних матчах мы проигрываем "пятак" полностью. У нас четыре игрока на "пятаке", двое у соперника, и они выигрывают единоборства, забивают голы. Ясно, вратарь мог выручить, но есть броски и добивания", - проанализировал ситуацию Жамнов.

При этом главный тренер отметил, что "Спартак" вряд ли будет играть в ближайших матчах строго от обороны, просто нужно играть примерно так, как это делали соперники в последних играх против красно-белых. "Мы играем красиво, но по периметру. Нужно больше злости, лезть на "пятак", создавать трафик перед воротами", - отметил он.

Спад в игре "Спартака" пришелся на появление в команде Ильи Ковальчука. Олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Гагарина сыграл за красно-белых в январе все пять матчей, и в СМИ стали писать о негативном влиянии, которое 40-летний форвард имеет на игру команды.

"Когда команда выигрывает, все хорошо, определенные журналисты пишут все хорошее, когда команда начинает катиться вниз, другие журналисты включаются в работу, от этого никуда не деться, - сказал Жамнов. - Говорить, что пришел Ковальчук, и команда стала валиться, это маразм. У нас всегда есть "доброжелатели", поэтому я нормально к этому отношусь, писать можно что угодно. Я всегда говорил, что судить нас будут по последней игре, а ситуации, которые проходят во время сезона, это наша работа, тренерского штаба и игроков, вернуть это в нужное русло".

Следующий матч красно-белые проведут 16 января дома с "Витязем". Подмосковная команда - одна из немногих, не являющихся топ-клубом среди соперников "Спартака" в течение января.

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